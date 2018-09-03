Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2018, 15:05 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону построят новую школу на 1,1 тыс. мест. Общеобразовательное учреждение появится в микрорайоне Красный Аксай, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документы, размещённые на портале государственных закупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учебный класс

Заказчиком выступает городское управление капитального строительства. Стоимость работ составляет 921 млн рублей. Финансирование будет осуществляться за счёт средств муниципального бюджета.

Средства за исполнение работ поступят исполнителю госконтракта в два этапа. В 2019 году будет перечислено 110 млн рублей, ещё 811,2 млн рублей поступят подрядной организации в 2020 году.

ИА REGNUM напоминает, что в новом учебном году за парты в ростовских школах сядет 100 тыс. 551 школьник. Для сравнения: в 2017 году в ростовских школах обучалось на 1 тыс. 106 ребят меньше. В связи с ремонтом нескольких общеобразовательных учреждений в новом учебном году более чем на 20% увеличится число юных горожан, обучающихся во вторую смену.

Читайте также: В Ростове-на-Дону стало больше школьников — на 1,2%