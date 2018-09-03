Екатеринбург, 3 сентября, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Снятая с выборов в гордуму Екатеринбурга звезда команды КВН «Уральские пельмени» Юлия Михалкова намерена добиться своего участия в выборах. В Свердловский областной суд поступила её кассационная жалоба.

Riding the Bullet Юлия Михалкова

Решение по жалобе может быть принято до конца недели.

Напомним, она баллотировалась по девятому одномандатному округу. Но Ленинский райсуд Екатеринбурга снял её с выборов. Это решение уже подтвердил Свердловский облсуд и оно уже вступило в силу. В списке кандидатов Михалковой сейчас нет.

Напомним, выборы депутатов думы пройдут 9 сентября.