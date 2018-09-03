Тегеран, 3 сентября, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что сирийская провинция Идлиб должна быть зачищена от террористов, сообщает 3 сентября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Данное заявление было сделано в преддверии саммита между Ираном, Сирией и Россией, посвященного освобождению последнего крупного анклава, удерживаемого преступными группировками.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее конфликт по-прежнему не исчерпан.