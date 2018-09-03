Астана, 3 сентября, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9% с коридором плюс-минус 1%, сообщили 3 сентября в пресс-службе Нацбанка республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный банк Казахстана

В ведомстве добавили, что ожидаемый уровень годовой инфляции сохраняется внутри целевого коридора — 5−7%. В августе 2018 года уровень годовой инфляции составил 6%. В Нацбанке отметили, что на уровень инфляции влияют цены производителей, особенно в секторе обрабатывающей промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня 2018 года Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку с 9,25% до 9%. Предыдущее снижение произошло 5 марта.