Самара, 3 сентября, 2018, 14:35 — ИА Регнум. К повышению пенсионного возраста отношение исключительно положительное. Люди после 55−60 лет ещё порядка 10−15 лет продолжают работать. Труд для них — это стимул жизни, и некоторые люди преклонного возраста работают с большим удовольствием, а не только, чтобы подзаработать, заявила корреспонденту ИА REGNUM президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева.

Илья Ефимович Репин. Бурлаки на Волге. 1873

Выступление президента РФ Владимира Путина вызвало одобрение. Все его предложения конструктивные. Но при этом есть вопросы к индексации и размерам пенсий. Например, у людей при стаже 40 лет и выше пенсия составляет менее 10 тыс. рублей. При этом у человека проработавшего 10 лет пенсия такого же размера. Это ненормально и неправильно, считает эксперт.

«В предложениях властей ничего не прозвучало о трудовом стаже, а этот нюанс нужно рассмотреть. Пенсия должна индексироваться непрерывностью трудовой деятельности и стажем работы, тогда людям будет интересно долго работать, чтобы заработать стаж. В целом повышать возраст надо, но с учётом поправок, которые будут внесены ко второму чтению законопроекта», — высказал свое мнение Николаева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»