Ярославль, 3 сентября, 2018, 14:34 — ИА Регнум. 1 сентября в Ярославле на базе лицея №86 начал работать инженерный «ЯНОС-класс». Это первый в регионе профильный класс общеобразовательной школы, нацеленный на подготовку кадров для крупного промышленного предприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru «ЯНОС-класс»

В открытии класса приняли участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов. В «ЯНОС-классе» будут учиться 30 десятиклассников из Ярославля и Ярославского района. Они прошли конкурсный отбор.

Поздравляю вас с Днем знаний, с тем, что вы прошли отбор в инженерный класс лицея и у вас есть такая возможность — получать углубленное техническое образование. Создание «ЯНОС-класса» — это огромный толчок для развития инженерных специальностей, для развития нашей Ярославской области», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Ярославской области и ОАО «Славнефть-ЯНОС» на реализацию проекта выделено около 5 млн рублей. На эти средства выполнен ремонт помещений по индивидуальному дизайн-проекту, закуплено уникальное учебное оборудование для проектной лаборатории (цифровая химическая лаборатория, 3D-сканер, фрезерный и гравировальный станки, интерактивный дисплей, ноутбуки и др.). Запланировано участие ребят в конференциях, олимпиадах и форумах как регионального, так и всероссийского уровня.

Наша цель — развитие технологического профильного обучения, мотивация детей к выбору профессии по инженерным специальностям. Мы создали единое образовательное пространство — школа-колледж/вуз-предприятие и все условия для повышения качества подготовки специалистов для ОАО «Славнефть-ЯНОС». Инвестиции в целевую подготовку кадров — это общая тенденция, поскольку современной высокотехнологичной промышленности необходим квалифицированный персонал», — сказал генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.

Преподавать в «ЯНОС-классе» будут лучшие педагоги лицея, а современное оборудование лаборатории позволит выполнять проектные и научно-исследовательские работы с использованием передовых технологий. Школьников ждет углубленное изучение химии, математики и физики. Помимо предметов основной программы, учащиеся «ЯНОС-класса» освоят техническое черчение, углубленное программирование и 3D-моделирование.