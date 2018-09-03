Ярославль, 3 сентября, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Пассажиры жалуются на отсутствие возможности выхода в интернет через Wi-Fi в фирменных поездах сотой нумерации «Ярославль — Москва», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://szd.rzd.ru Поезд

Как сообщили в пресс-службе Северной железной дороги, в 2015 году на 37 вагонах составов поезда установлено оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет. С целью повышения скорости передачи данных в 2017 году произведена модернизация установленного оборудования «путем внедрения информационной магистрали с пропускной способностью до 1 Гбит/с».

«Но из-за обнаруженных конструктивных недостатков оборудования услуга доступа к сетям интернет приостановлена до выполнения работ по модернизации, которые планируется завершить до конца 2018 года», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по работе со СМИ СЖД Светлана Шубина.

Уточнить, что именно сломалось, в АО «Федеральная пассажирская компания» отказались, сославшись на внутренние распоряжения и коммерческую тайну.