Железноводск, Ставропольский край, 3 сентября, 2018, 14:29 — ИА Регнум. В 2019 году в Железноводске Ставропольского края пройдет Международный кинофестиваль «Герой и время». Об этом сообщил ТАСС инициатор смотра, известный режиссер и актер Сергей Пускепалис. Время проведения смотра — июнь 2019 года — обуславливаются, в первую очередь сроками сдачи после ремонта главной площадки кинопоказа — Дома культуры. Средства в размере 220 миллионов рублей уже выделены и реконструкция началась. Также надо представить жюри и зрителям достойную программу. По словам Пуспекалиса на смотр отберут 12−14 работ российских и зарубежных авторов. Организаторы фестиваля планируют пригласить в жюри режиссёра Владимира Меньшова, писателя Захара Прилепина, музыканта и актера Александра Ф. Скляра, других известных деятелей культуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Киноплёнка

Напомним, что совсем недавно в Ессентуках, который также входит в кластер Минеральные воды, с успехом прошел кинофестиваль «Хрустальный источник». Расстояние между городами 25 километров. Впрочем, в сезон, когда на знаменитые воды приезжает большое количество отдыхающих и лечащихся, много фестивалей не бывает.