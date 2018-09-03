Томск, 3 сентября, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Жителей Томской области предупредили о заморозках. Как сообщили ИА REGNUM в областном ГУ МЧС России, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4−6 сентября по региону при прояснении ожидаются заморозки до 0… — 4 °C.

Татьяна Иващенко Морозы и снегопады в Сибири — не редкость

В МЧС подчеркнули, что в связи с заморозками возможно возникновение ЧС, обусловленных вымерзанием и гибелью сельхозкультур. Также населению рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности, используя печное отопление и электрооборудование.

Напомним, в Александровском районе Томской области уже стартовал отопительный сезон. Тепло запущено в дома, школы и детсады. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, северные районы региона были готовы к отопительному сезону уже в конце августа.

В 2017 году отопительный сезон в целом по Томской области стартовал 25 сентября.