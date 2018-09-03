Киров, 3 сентября, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Вятский завод металлоконструкций — производителя стройматериалов, чьим совладельцем является международная коммерческая компания Баллоун Холдинге Лимитед, зарегистрированная на Сейшельских островах, требует признать банкротом Управление налоговой службы по Кировской области. 19 ноября 2018 года Арбитражный суд Кировской области рассмотрит обоснованность претензий истца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ЕГРЮЛ, ООО «Вятский завод металлоконструкций», чья основная деятельность — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, создано 11 февраля 2014 года. Его уставный капитал — 11 тыс. рублей, гендиректор — Константин Зубов, который выступал соучредителем ещё двух кировских компаний — строительного ООО «Проминжиниринг» и находящегося в стадии ликвидации ООО «Завод металлоконструкций Каскад». Соучредители ООО «Вятский завод металлоконструкций» — Алена Зубова и международная коммерческая компания Баллоун Холдинге Лимитед, зарегистрированная на Сейшелах. Последняя вошла в состав соучредителей в конце декабря 2017 года.

17 августа 2018 года УФНС по Кировской области обратилось с иском о банкротстве предприятия, выставив претензии на 507 984,64 рубля, 24 августа дело было принято к производству. Заседание по проверке обоснованности пройдет 19 ноября 2018 года.

Временного управляющего для завода предлагается выбрать из участников Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство».