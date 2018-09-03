Киев, 3 сентября, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Закон об изменении воинского приветствия на бандеровский лозунг «Слава Украине! Героям слава!» внесет 3 сентября в Верховную раду президент Украины ПетрПорошенко, заявила его представитель в украинском парламенте Ирина Луценко, сообщает 3 сентября «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

По ее словам, депутатам Верховной славы следует одобрить предложение Порошенко, так как бандеровский лозунг «вдохновляет борцов за независимость Украины».

Напомним, лозунг «Слава Украине! Героям слава!» использовался украинскими националистами в 1930—1940-х годах. Бандеровцы не только активно сотрудничали с гитлеровскими войсками, но и сами творили столь бесчеловечные преступления на Украине, что даже нацисты поражались жестокости последователей Степана Бандеры.