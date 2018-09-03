Киев, 3 сентября, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Украина не будет прекращать действие Договора о дружбе с Россией, заявила первый заместитель спикера Верховной рады Ирина Геращенко, сообщает 3 сентября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

По ее словам, Киев планирует оставить Договор о дружбе в силе, однако не будет его продлевать. Геращенко отметила, что Украина попросту не будет «готовить документы к пролонгации этого соглашения, которое наступает автоматически». При этом вице-спикер добавила, что о денонсации договора речи не идет, так как Украина намерена подавать иски в международные суды за «нарушение» Россией договора.

Напомним, после госпереворота киевская хунта объявила Россию «агрессором», однако не прекратила ни действие Договора о дружбе, ни торговлю со «страной-агрессором».