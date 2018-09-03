Санкт-Петербург, 3 сентября, 2018, 13:35 — ИА Регнум. По состоянию на 3 сентября 1020 уничтоженных оккупационными войсками населенных пунктов на территории современной России в период Великой Отечественной Войны внесены в национальный архив «Живая деревня».

Вторжение

Об этом сегодня, 3 сентября, сообщили ИА REGNUM организаторы проекта «Живая деревня».

За годы Великой Отечественной Войны на советской территории было разрушено более 1 710 городов и более 70 тысяч сёл и деревень. Оккупация продолжалась больше 4 лет с 22 июня 1941 года по 7 ноября 1944 года.

Накануне начала войны немецкое верховное командование издало приказ «О воинской подсудности в районе операций «Барбаросса», согласно которому с солдат и офицеров вермахта снималась ответственность за будущие преступления на оккупированной территории СССР. Им предписывалось быть безжалостными: расстреливать на месте без суда и следствия всех, кто окажет хотя бы малейшее сопротивление или будет сочувствовать партизанам. Следствием этого приказа, а также других приказов и директив, стало массовое убийство мирных граждан.

В полном соответствии с разработанными перед войной планами, нацисты начали хищническую эксплуатацию захваченных территорий. Население облагалось всевозможными налогами и сгонялось на тяжелые принудительные работы. Освобождение военнослужащих вермахта от уголовной ответственности за преступления против жителей оккупированных территорий обернулось волной убийств. И хотя подобные преступления совершались далеко не всеми немецкими солдатами, они являлись важной характеристикой оккупационного режима — точно так же, как и массовые казни, проводившиеся для устрашения населения. Каждый день оккупанты уничтожали сотни деревень и тысячи мирных жителей. Сегодня точное количество уничтоженных деревень неизвестно.

«Живая деревня» — это мемориальный проект о сожженных деревнях в годы Великой Отечественной войны. Проект реализуется Благотворительным фондом «Наша память» при поддержке Фонда президентских грантов с целью создания базы данных уничтоженных фашистскими оккупационными войсками населенных пунктов на территории современной России в период Великой Отечественной Войны. База данных и интерактивная карта находятся по адресу живаядеревня.рф