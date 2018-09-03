Алма-Ата, Казахстан, 3 сентября, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» сыграет товарищеский матч с казахстанским «Кайратом». Об этом сообщается на странице в Twitter клуба из Алма-Аты.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Игра

Матч состоится в Санкт-Петербурге 9 сентября. Отметим, что в составе «Кайрата» играет бывший лидер «Зенита» Андрей Аршавин.

Напомним, «Зенит» после шести туров набрал 16 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

«Кайрат» после 23 туров занимает второе место в чемпионате Казахстана, уступая три балла «Астане».

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