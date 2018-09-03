Санкт-Петербург, 3 сентября, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Экипаж строящегося в Петербурге новейшего корвета «Гремящий» (проекта 20 385) начал вселение на корабль. Этот процесс пройдет поэтапно в течение двух недель, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ПАО Судостроительный завод «Северная верфь».

ПАО «Северная верфь» Корвет «Гремящий»

Экипаж должен будет изучить работу систем и оборудования корабля, а в период швартовных испытаний — отработать взаимодействие и подготовиться к выходу на ходовые испытания.

Как отмечается, в ходе контрольной проверки готовности корвета к вселению было проверено и камбузное оборудование — тестомесильный агрегат, пароконвектомат, плиты и духовые шкафы. Для этого корабелы по традиции организовали пробную варку обеда.

Корвет «Гремящий» (проект 20 385) был спущен на воду 30 июня 2017 года. Корабль планируется передать ВМФ России в 2018 году. «Гремящий», как запланировано, после ввода в состав ВМФ будет служить на Тихоокеанском флоте.

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Проект 20 385 разработан ЦМКБ «Алмаз». Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения надводных вражеских судов или подводных лодок, организации высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей.

Благодаря своей особой архитектуре и использованию композитных материалов со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус вооружением и антеннам, у корветов этого типа значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.