В России борются за зерно и создают «умные» дорожные знаки: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 сентября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- В Белоруссии предлагают ввести контроль над выполнением Минских соглашений;
- Москва не признает нелегитимных шагов США в мировой политике;
- Российские аграрии столкнулись с новой угрозой;
- В России создают «умные» дорожные знаки;
- Авиапроисшествие в Сочи изучат в центральном аппарате СКР.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM слушайте в 17 часов (время московское).
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