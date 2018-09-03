Самарканд, Узбекистан, 3 сентября, 2018, 13:21 — ИА Регнум. В Самарканде прошли мероприятия, посвященные Дню памяти первого президента Узбекистана, сообщает 3 сентября издание «Новости Узбекистана».

Kremlin.ru Ислам Каримов

Памятные мероприятия начались 2 сентября с посещения мавзолея Ислама Каримова. В церемонии приняли участие городские и областные представители власти, а также представители общественности. Затем состоялась церемония возложения цветов к памятнику первого президента республики.

Напомним, 25 января 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об увековечивании памяти бывшего президента республики Ислама Каримова.