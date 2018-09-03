Дамаск, 3 сентября, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Глава МИД Ирана Мохамад Джавад Зариф прибыл в Сирию 3 сентября, где он проведет встречу с сирийским президентом Башаром Асадом, сообщает иранское агентство IRNA.

U.S. Department of State Мохамад Джавад Зариф

Главу МИД исламской республики, чей визит продлится один день, встретил заместитель министра иностранных дел Сирийской Арабской Республики Фейсал аль-Микдад.

Напомним, данная встреча проходит на фоне готовящегося саммита лидеров России, Ирана и Турции, который должен состояться в исламской республике на этой неделе. На ней стороны должны обсудить ситуацию в арабской республике.