Казань, 3 сентября, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Обанкроченный в мае 2017 года «Татагропромбанк» подвёл предварительные итоги конкурсного производства. Установленные долги банка, аффилированного с другим банкротом Татарии — «Татфондбанком», на начало августа 2018 года составили больше, чем было по балансу на момент отзыва лицензии — 1,775 млрд рублей против 1,68 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные конкурсного управляющего.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Напомним, через своего крупного акционера ООО «Новая нефтехимия», владеющего более 46% доли, банк связан с бывшим председателем правления «Татфондбанка» Робертом Мусиным. Часть нарушений, выявленных в «Татагропромбанке», среди которых хищение имущества банка под видом выдачи кредитов юрлицам, вывод ликвидных активов банка, легли в материалы уголовного дела, возбуждённого в отношении банкира.

К началу августа 2018 года в реестр требований были включены 109 кредиторов первой очереди с общей суммой претензий более 1,636 млрд рублей и 16 кредиторов третьей очереди с требованиями на 114,135 млн рублей. Кредиторам первой очереди к этому времени банк выплатил уже 436,663 млн рублей (26,68% от общего объёма), из которых в июле — 309,636 млн рублей.

Требования девяти кредиторов в общем объёме свыше 25,265 млн рублей в реестр не включены.

На момент отзыва лицензии банк, по данным бухгалтерского баланса, имел обязательства на сумму 1 680 965 000 рублей, из которых на вклады физических лиц приходилось 1 663 042 000 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банк существует с ноября 1990 года, уставный капитал составлял 737 258 115,91 рубля и в последний раз его изменяли 10 марта 2017 года, почти за месяц до отзыва лицензии. Конкурсное производство банка продлится до 20 ноября 2018 года. ПАО «Татфондбанк» является залоговым кредитором «Татагропромбанка».