Екатеринбург, 3 сентября, 2018, 13:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сменилось руководство муниципальной «Спецавтобазы». Её возглавил бывший заместитель министра природных ресурсов Свердловской области Сергей Пономарёв.

ИА REGNUM Свалка

3 сентября вице-мэр Евгений Архипов представил нового руководителя коллективу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города. О Пономарёве также известно, что пять лет он проработал в Пермском крае. Был главой краевого агентства по государственным закупкам, после этого возглавил краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Замминистром в свердловском минприроды он работал с 2017 года.

Ранее «Спецавтобазу» возглавлял бывший депутат свердловского Заксобрания Нафик Фамиев. Этот пост он занял в январе 2018 года.

Отметим, предприятие занимается вывозом и утилизацией мусора, отловом безнадзорных животных и т. д. Оно ведёт свою историю с 1892 года.