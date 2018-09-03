Красноярск, 3 сентября, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Красноярские учёные при помощи современных эхолокаторов планируют создать подробную карту дна реки Енисей и найти давно затонувшие корабли. Экспедиция стартовала 1 сентября.

Скриншот с сайта Vesti-krasnoyarsk.ru Съёмка дна реки

Сбор данных займёт месяц, первые карты могут появиться уже в 2018 году. Участники экспедиции подчёркивают, что непосредственно около берега Енисея находится только часть затонувших судов.

«Где затоплены остальные и, главное, сколько их, достоверно не знает никто, потому что раньше подобных исследований не проводилось», — передают «Вести. Красноярск».

Уточняется, что раньше морские суда из Карского моря доходили до Лесосибирска. Научная группа стартует именно оттуда. Полученные данные обработают специалисты Аэрокосмического университета.

«Эти данные будут обработаны на суперкомпьютере, и далее будут получены полноценные трёхмерные карты подводного мира Енисея», — прокомментировал директор Института космических исследований и высоких технологий Александр Кузнецов.

Координаты находок планируют сделать общедоступными.

Напомним, река Енисей, образующаяся от слияния Большого Енисея (Бий-Хем) и Малого Енисея (Ка-Хем), пересекает Красноярский край с севера на юг. Длина реки — 3487 км, площадь бассейна — 2580 тыс. кв. км.