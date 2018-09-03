Санкт-Петербург, 3 сентября, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Санкт-Петербургское ГБУ «Мостотрест» объявило конкурс на замену элементов существующего оборудования системы подъема и разводки пролетного строения Володарского моста.

(сс) Zapro100 Володарский мост

Согласно информации на сайте госзакупок, максимальная цена работ составляет 17 млн 645 тысяч рублей. Сами работы должны начаться не позже на октября, а закончиться в конце апреля 2019 года. Заявки на конкурс принимаются до 16 сентября, победитель определится 21 сентября текущего года.

Как заявили 3 сентября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ), работы по доработке системы гидропривода на Володарском мосту являются плановыми, ведутся согласно графику и не связаны с произошедшим на мосту чрезвычайным происшествием.

Напомним, 25 августа на Володарском мосту произошло серьезное ЧП — его разводной пролет самопроизвольно приподнялся на несколько десятков сантиметров, что привело к ДТП с пострадавшими: в пролет врезались два легковых автомобиля и маршрутка. Три человека были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Володарский мост стал объектом комплексного оперативного обследования. Изучается состояние конструкций и механизмов разводного пролета, его ведут специалисты Университета путей сообщений (ПГУПС).

По данным «Мостотреста», после ЧП на мосту были выявлены ненормативные динамические нагрузки, которые привели к кратковременному поднятию «клюва» разводного пролета. Органы СКР по Петербургу проводят доследственную проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время продолжается выяснение причин случившегося», — отметили в КРТИ.