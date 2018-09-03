Иваново, 3 сентября, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Участок лесного фонда площадью около трех тысяч гектаров, расположенный на территории Ивановской области, будет возвращен в собственность Российской Федерации по требованию природоохранной прокуратуры. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Иван Крамской. Лесная тропинка. 1870

Речь идет об участке площадью около 28 млн квадратных метров на территории ОГКУ «Вичугское лесничество» Лухского района: ранее он принадлежал государству, однако был незаконно передан в частную собственность. Обстоятельства в прокуратуре не уточнили, сообщив лишь, что отчужден участок лесного фонда был «при передаче земель бывшего колхозного предприятия в общую долевую собственность гражданину и организации».

В итоге природоохранный прокурор обратился в суд с иском к новым собственникам о признании незаконным межевания земельного участка в части нахождения его в границах лесного фонда, истребовании из незаконного владения, снятии с кадастрового учета и исключения сведений о регистрации права на него из ЕГРН. Сначала Палехский районный суд, а затем и суд апелляционной инстанции требования прокуратуры удовлетворили полностью, решение вступило в законную силу.