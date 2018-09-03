Казань, 3 сентября, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов получил повреждение и пропустит матч с минским «Динамо». Об этом 3 сентября сообщает «Чемпионат».

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу! Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Отмечается, что речь об операции и длительном восстановлении не идёт. В ближайшее время Гарипов должен веруться к тренировкам.

Ранее сообщалось, что вратарю может понадобиться операция в связи с травмой позвоночника.

Отметим, что голкипер Гарипов отразил 15 бросков из 21 по своим воротам в стартовом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с санкт-петербургским СКА. Казанский клуб проиграл со счётом 1:6.

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