Москва, 4 сентября, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Сегодня, 4 сентября, в России отмечают День специалиста по ядерному обеспечению. Праздник приурочен к годовщине создания Специального отдела при Генеральном штабе ВС СССР в 1947 году, на который было возложено руководство проведением испытаний ядерного оружия.

Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Ядерный взрыв

Семипалатинский полигон

В задачу Специального отдела входила подготовка и проведение испытаний атомной бомбы. Основным итогом его деятельности стало создание Семипалатинского ядерного полигона, на котором 29 августа 1949 года прошло первое ядерное испытание в СССР, положившее конец ядерной монополии США. С 1949 по 1989 годы на полигоне провели не менее 468 ядерных испытаний. В 1991 году полигон закрыли. Взврывы на нём стали причиной радиационноезагрязнение всей восточной части территории Казахстана и подвергли облучению людей, которые всё это время продолжали жить в окрестностях полигона. По данным Института радиационной безопасности и экологии Казахстана, во время испытаний в непосредственной близости от полигона проживали около 1,5 млн человек. Сотни тысяч из них напрямую подверглись воздействию радиации.

«Капустин Яр»

Этот полигон создали в 1946 году для осуществления научных исследований и испытаний ракетной техники. Именно с «Капустиного Яра» 18 октября 1947 года впервые запустили баллистическую ракету. Этот день вошел в историю развития советской научно-технической мысли и стал отправным моментом отечественного ракетостроения. В 1951 году с полигона впервые в мире осуществили пуск ракеты с животными на борту — собаками Дезиком и Цыганом. Всего же с «Капустина Яра» в космос запустили 48 собак. Еще одно не менее важное событие, связанное с полигоном — запуск первого искусственного спутника земли серии «Интеркосмос» в 1969 году. Сейчас «Капустин Яр» является одним из крупнейших научно-исследовательских и испытательных центров.

Новая Земля

Советский ядерный полигон появился на архипелаге в 1954 году. Спустя год здесь произвели первый в СССР подводный ядерный взрыв. Впрочем, куда большую «знаменитость» полигону принёс взрыв «Царь-бомбы», также известной как «Кузькина мать». Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Результаты превзошли все ожидания: взрывная волна обежала вокруг земного шара трижды, поднялся «гриб» высотой почти 64 километра и диаметром около 40 километров. Вспышку видели в Норвегии, Гренландии и даже на Аляске. Взрыв бомбы стал для СССР веским аргументом в международной политике. По одной из версий, именно ядерный потенциал «Царь-бомбы» помог мирно разрешиться в 1962 году Карибскому кризису. Всего же с 1955 по 1990 год на полигоне было произведено 135 ядерных взрывов. В 1998 году полигон передали Министерству обороны.

Тоцкий полигон

14 сентября 1954 года на полигоне в Оренбургской области провели масштабные военные учения с применением атомной бомбы, в которых приняли участие 45 тыс. военнослужащих. Мощность взрыва вдвое превысила мощность взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Во время учений произошло непредвиденное: ветер переменился и отнес радиоактивное облако не в безлюдную степь, как ожидали, а прямо на Оренбург и дальше в сторону Красноярска. Официальной информации о последствиях учений почти нет, так как на их результаты на 25 лет наложили гриф «совершенно секретно». По прошествии этого времени почти никто из участников учений не остался в живых.

В настоящее время 12-е Главное управление Минобороны РФ обеспечивает безопасность хранения и эксплуатации ядерного оружия, а также контроль соблюдения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Помимо него в структуру военного ведомства входит Управление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью, которое осуществляет контроль за физической защитой на ядерных объектах.