Майкоп, 3 сентября, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Фестиваль адыгейского сыра состоится в Республике Адыгея, у подножия хребта Уна-Коз 22 сентября. Организаторами мероприятия выступят республиканские министерство сельского хозяйства, Комитет по туризму и курортам, региональная общественная организация «Туристическая Адыгея». На площадке фестиваля, который пройдет вот уже в девятый раз, как сообщила пресс-служба главы республики, каждый гость сможет не только попробовать адыгейский сыр, но и своими глазами увидеть, как его получают.

Http://www.adygcomtur.ru/ Адыгейский сыр

В фестивале примут участие все муниципальные образования республики: на площадке мероприятия будут организованы подворья в традиционном стиле, где для гостей будут проводить гастрономические и ремесленные мастер-классы, традиционные игры и развлечения, будут работать фотозоны.

Основным событие фестиваля станет конкурс народного сыроварения: на глазах зрителей будет создаваться вкуснейший адыгейский сыр. Судьями конкурса станут сами зрители. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет и конкурс блюд неадыгской (европейской, ресторанной и других кухонь), модернизированных или созданных на основе адыгейского сыра.

На фестивале будет работать экспозиция мастеров народного прикладного искусства: свои произведения из дерева, металла, золотой нити, глины, рогоза, ткани умельцы будут создавать на глазах зрителей, а также учить и всех желающих.

Гостей фестиваля также ожидает насыщенная концертная программа, будут работать игровые зоны и, конечно, ярмарка: гости фестиваля смогут приобрести сыры, мед, травяные чаи, варенье, яблоки, подсолнечное масло.

Гостей на автобусах ждет специальная парковка. Индивидуальным гостям приготовлена парковка за мостом, в 500 метрах от площадки фестиваля.