Санкт-Петербург, 3 сентября, 2018, 11:57 — ИА Регнум. У действующей российской власти нет намерения формально «демонтировать ЕС», но выстраивать отношения с отдельными странами проще, чем с союзом в целом, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 3 сентября, политолог Валентин Бианки, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Владимир Путин хочет демонтировать Евросоюз.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Ранее Макрон в интервью шведскому телеканалу SVT сказал, что президент России, по его мнению, хотел бы развалить Европейский союз. Также Макрон дал понять, что, по его мнению, во Франции демократия есть, а в России — нет.

Европейский союз — сложное государственное образование. В силу того, как устроены их механизмы принятия решений, с ними очень непросто договариваться. Это касается и консенсусных решений, и роли малых государств, часть из которых настроена в отношении России недружелюбно.

Получается, что у Евросоюза в целом отношение к России хуже, чем у значительной части ключевых элементов этого союза. Принципиального намерения кого-то «развалить» нет. Но России удобнее выстраивать индивидуальные отношения с разными странами, дискординируя их общую политику. Политика отдельных стран входи в диссонанс с общеевропейской.

Россия таким образом отстаивает свои интересы. Если удобнее и эффективнее выстраивать отношения с отдельными участниками ЕС, то неудивительно, что именно это и происходит.