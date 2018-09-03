Москва, 3 сентября, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Фильм «Гоголь. Страшная месть» режиссёра Егора Баранова в первые выходные показа собрал в российских кинотеатрах 237,6 млн рублей и возглавил рейтинг кинопроката. Об этом 2 сентября сообщил портал Kinobusinnes.

Цитата из к/ф «Гоголь. Страшная месть». реж Егор Баранов. 2018. Россия Гоголь

На второй строчке в списке оказалась историческая картина «Альфа» Альберта Хьюза, за второй уик-энд она заработала в России ещё 136,7 млн. рублей (общая сумма сборов — 481,7 млн рублей). Третье место занял фильм ужасов «Мег: монстр глубины» (36,1 млн рублей, общая сумма сборов — 847 млн рублей).

В топ-5 рейтинга также вошли картины «Как женить холостяка» (34,5 млн рублей) и «Монстры на каникулах 3: море зовёт» (24,3 млн рублей, общая сумма сборов — 1220,7 млн рублей).

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Напомним, фильм «Гоголь. Страшная месть» является уже третьим фильмом в цикле по мотивам произведений российского писателя Николая Гоголя. Производством картины занималась кинокомпания «Среда».