Киев, 3 сентября, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Украинские школьники будут жить в Евросоюзе, заявил президент Украины ПетрПорошенко, сообщает 3 сентября УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, в 2018 году на Украине более 16 тыс. школ приняли почти 4 млн школьников, из них 450 тыс. — первоклассники. Порошенко уверен, что образование на Украине приближается к европейскому. Он также заявил, что украинские школьники «точно будут жить в ЕС». При этом, когда школьники будут в ЕС — после выпуска из школы или в преклонном возрасте — Порошенко не уточнил.

Напомним, Украина объявила своим национальным интересом вступление в ЕС и НАТО. При этом в самой стране продолжается системный кризис, который украинские власти не готовы преодолевать.