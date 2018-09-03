Петрозаводск, 3 сентября, 2018, 13:42 — ИА Регнум. В Петрозаводске открылся II Международный научно-практический форум «Системный подход к сохранению памятников деревянного зодчества». В нем принимают участие ведущие специалисты в области архитектуры и реставрации из Латвии, Финляндии, США, Турции, Германии, Италии, а также из разных регионов России. Одна из основных тем конференции — различные аспекты участия волонтеров в сохранении культурного наследия. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ.

Anne annette Церковь Успения Пресвятой Богородицы Кондопога. Республика Карелия

4 сентября состоится выездное заседание на остров Кижи в Музей-заповедник «Кижи». В его оперативном управлении находятся 80 объектов, он занимает ведущие позиции в сохранении и изучении памятников народной архитектуры. Здесь участники познакомятся с опытом консервации строений, посетят реставрационную площадку объекта всемирного наследия ЮНЕСКО церкви Преображения Господня.

Особенное внимание должно будет уделено вопросам безопасности — после того как дотла сгорела в начале августа Церковь Успения Божьей матери они стали особенно актуальными.

Завершится мероприятие 6 сентября семинаром «Волонтеры и деревянное зодчество».