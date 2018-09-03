Абакан, 3 сентября, 2018, 11:37 — ИА Регнум. В Хакасии некоторые избирательные участки в единый день голосования 9 сентября 2018 года начнут работать раньше — не с 08:00, а с 06:00 по местному времени.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Соответствующее постановление приняла избирательная комиссия Хакасии на основании обращения, поступившего от территориальной избирательной комиссии города Черногорска.

Как сообщили ИА REGNUM в ресизбиркоме, время начала голосования перенесли на избирательных участках №127 и №128 — с учётом графиков работы персонала предприятий разрезов «Степной» и «Черногорский».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 9 сентября 2018 года состоятся выборы главы республики и депутатов Верховного совета (парламента), мэра Абакана и депутатов горсовета Абакана, главы города Саяногорска и другие.