Ханты-Мансийск, 3 сентября, 2018, 11:46 — ИА Регнум. В Югре с 25 августа по 8 сентября 2018 года организовано досрочное голосование на 35 избирательных участках. Члены избиркомов посетят места проживания коренных малочисленных народов Севера, оленеводческие бригады, стойбища и вахтовиков. работающих на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Досрочное голосование затронет 3 500 избирателей автономного округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование. Выборы

Также досрочно имеют право проголосовать жители Югры, которые в единый день голосования 9 сентября 2018 году покидают округ или собираются посетить Когалым, куда в день выборов приезжает патриарх Кирилл.

По уточнённым данным, в Югре 1 млн 116 тыс. 99 избирателей, 710 избирательных участков. На 80% участков будут установлены камеры видеонаблюдения с прямой трансляцией в сеть интернет. Однако в автономном округе всего 31 комплекс автоматического подсчёта голосов, и все КОИБы — в Сургуте.

Напомним, в автономном округе в единый день голосования пройдут масштабные выборы. Жители Югры изберут губернатора Тюменской области, 727 местных депутатов и 46 глав муниципальных образований.