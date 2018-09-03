Массачусетс, США, 3 сентября, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Учёные из США создали нейросеть, которая способна распознавать депрессию у человека по его письменной и устной речи. Об этом сообщается на сайте Массачусетского технологического института.

Hermann Cuntz Компьютерная модель ветвистой архитектуры дендритов пирамидальных нейронов

Нейросеть может распознавать последовательность слов или определённый темп речи, после чего выявить людей с депрессией с точностью до 77%. Для обучения понадобилось более 140 видео-, аудио‑ и текстовых файлов с записями разговоров пациентов с депрессией.

По словам учёных, первые намёки на состояние человека можно понять через речь. Это так называемая модель выявления болезни «без контекста». На этом и основан принцип работы новой нейросети.

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