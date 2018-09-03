Ульяновск, 3 сентября, 2018, 11:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двухлетнего мальчика, упавшего в канализационную яму. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

(сс) adibalea Ребенок

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Трагедия произошла 2 сентября 2018 года в Николаевском районе. Как сообщало ИА REGNUM, двухлетний ребёнок погиб, упав в сливную яму, которая находилась недалеко от дома.

«Предварительно установлено, что в канализационную яму для отходов возле частного дома в селе Канадей Николаевского района упал двухлетний мальчик. Многодетная мать в это время была занята младшим ребенком, сын остался без внимания взрослых. Когда женщина его обнаружила в яме, мальчик уже был мертв», — говорят в следственном управлении.

По данным ведомства, семья на учете в полиции и в органах опеки и попечительства не состояла. Ранее в надзорном ведомстве отмечали, что сливная яма не была оборудована крышкой или запорным устройством, инициировав проверку деятельности субъектов системы ЖКХ. Обстоятельства происшествия выясняются.