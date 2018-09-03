Москва, 3 сентября, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Летние погодные катаклизмы оборачиваются для аграриев новыми проблемами. По данным «Крестьянских ведомостей», из регионов начали поступать сигналы о прорастании озимых культур на корню или в валках. Речь идёт о Брянской, Тульской, Орловской, Тамбовской и Саратовской областях. Эта ситуация стала предметом детального изучения Минсельхоза России, поручившего ряду регионов Центрального и Поволжского федеральных округов дать всестороннюю оценку проблеме прорастания зерна на корню.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

По оперативным данным, на 30 августа 2018 года зерновые культуры в целом по стране обмолочены на площади 27,1 млн га (в 2017 г. — 26,2 млн га), что составляет 58,3% от плана. В Брянской области на эту дату намолочено 545,7 тыс. тонн зерна при урожайности 40,7 центнера с гектара, в Тульской намолотили более 1,1 млн га (урожайность 36,8 ц/га), Орловской — более 1,9 млн га (урожайность 41,1 ц/га), Тамбовской — более 1,8 млн га (урожайность 33,9) и Саратовской — более 2,1 млн га (урожайность 18 ц/га).

Напомним, в августе Минсельхоз России повысил прогноз урожая зерна до 105 млн тонн. Об этом 21 августа заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе рабочего визита во Владимирскую область.