Киев, 3 сентября, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко представит свое видение развитие ООН. Об этом Порошенко заявил сам, сообщает 3 сентября «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Согласно сообщению, выступление Порошенко на заседании Генеральной ассамблеи ООН состоится 26 сентября. Президент Украины отметил, что он расскажет свое «видение изменений роли, функций и места ООН», а также представит стратегию развития организации.

Напомним, 73-я Генассамблея ООН начнет работу 18 сентября. Выступления глав государств начнутся 25 сентября и закончатся 1 октября. Помимо украинского президента будут выступать главы Бразилии, США, Ирана, Турции, Мексики, Марокко и другие.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин не будет участвовать в заседании Генассамблеи, вместо него на мероприятие поедет глава МИД России Сергей Лавров.