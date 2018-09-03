Москва, 3 сентября, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Москва не признаёт действий Вашингтона, совершенных в нарушение международного права. Об этом 3 сентября в ходе выступления перед первокурсниками Московского государственного института международных отношений (МГИМО) заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, американские власти своими «нелегитимными шагами» перечеркивают важнейшие достижения мировой политики. Лавров отметил, что это касается нарушения ранее достигнутого урегулирования иранской проблемы, и «постановка под сомнение необходимости нахождения США во Всемирной торговой организации (ВТО)».

Кроме этого, глава МИД России упомянул негативную роль США «в отношении палестино-израильского урегулирования».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что власти Российской Федерации требуют от США прекратить неправомерное распространение конфиденциальной информации о банковских операциях посольства России в США и российских дипломатов.

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