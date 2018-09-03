Саратов, 3 сентября, 2018, 11:10 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Саратовской области пострадали семь человек, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

(сс) Ante Aikio ДТП

По данным ведомства, ДТП произошло в ночь на 3 сентября на 18-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Озинки в Энгельсском районе области.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса Nissan Urvan допустил столкновение с фургоном «Газ-2705». Водитель иномарки и двое его пассажиров были госпитализированы, еще четверо после осмотра врачей были отпущены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в конце августа в Саратовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и легковушки области пострадали пять человек.

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