Оренбург, 3 сентября, 2018, 10:55 — ИА Регнум. В Самарской и Оренбургской областях в ходе учений мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) гранатометчики поразили легкобронированные автомобили условного противника. Об этом сообщает 3 сентября пресс-служба округа.

Mil.ru Гранатометчики

Отмечается, что маневры проходили на одновременно на Тоцком и Рощинском полигонах. Согласно сценарию учений, мотострелки отрабатывали уничтожение из засады передвигавшейся колонны.

«Гранатометчики мотострелковых подразделений ЦВО, дислоцированных в Оренбургской и Самарской областях, на учениях уничтожили легкобронированные автомобили условного противника», — отметили в военном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что расчеты гранатометчиков вначале подбили из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 головную и замыкающую машину колонны, а затем из автоматических гранатометов АГС-17 уничтожили заблокированную «бандгруппу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за Западе заявили, что с помощью проведения масштабных военных учений «Восток-2018» Россия дает странам Запада мощный и недвусмысленный сигнал.

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