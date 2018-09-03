Пхеньян, 3 сентября, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину в годовщину капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Северная Корея

В ней говорится: «По случаю 73-й годовщины освобождения Кореи шлю теплый привет вам и вашей дружественной стране. Пользуясь этим случаем, от всей души желаю вам больших успехов в вашей ответственной работе по построению могучей России».В телеграмме сказано, что народы двух стран вместе боролись против совместного врага в лице Японии в годы Второй мировой войны.