Ярославль, 3 сентября, 2018, 10:45 — ИА Регнум. С 1 сентября в Ярославской области приступил к работе региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — компания «Хартия». Между тем в Ярославле пользователи соцсетей жалуются на то, что регоператор не справляется с вывозом мусора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Торопов Ул. Ньютона, 9б

Как пояснили в «Хартии», к 1 сентября в Ярославле установлено 2238 новых мусорных баков, общее количество техники, которая работает на вывозе мусора — 33 единицы. Весь объем ТКО полностью идет на сортировочные комплексы.

«Есть два типа отходов — твердые коммунальные отходы и крупногабаритные коммунальные отходы. Это то, что находится в баках и рядом с контейнерными площадками. ТКО нами вывозится более-менее нормально. Есть определенные нюансы с вывозом КГО. Но по законам РФ КГО можно вывозить раз в неделю. То есть по большому счету мы все делаем полностью в соответствии с законом: ТКО вывозим минимум один раз в день, а КГО силами подрядчиков раз в неделю», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM представитель «Хартии» Алексей Бишанов.

По его словам, претензии от жителей появляются потому, что «Хартия» столкнулась с большим объемом мусора.

Мы ставили баки в соответствии с терсхемой 2016 года, но с тех пор где-то появился новый дом, где-то площадку новую переориентировали на дополнительных потребителей. И когда наши мусоровозы поехали вывозить мусор, они столкнулись с очень большим объемом. То есть вместо 5−7 точек они объезжали три, и уже заполненные шли на мусоросортировку. Мы столкнулись с тем что, объем мусора превысил наши ожидания», — сказал Алексей Бишанов.

В «Хартии» приняли решение увеличить количество объездов, изменить графики, чтобы исключить возможность образования таких завалов на контейнерных площадках.

Что же касается жалоб и фото в соцсетях, то регоператор говорит о том, что в некоторых случаях можно говорить о провокации.

Наша служба контроля работает и с социальными сетями. Иногда случаются провокации, когда выкладывается информация не сентябрьская, а еще августовская, либо сфотографирована переполненная контейнерная площадка, и потом в считанные минуты подходит наш мусоровоз и все увозит».

Тем, кто недоволен вывозом мусора, в «Хартии» рекомендуют обращаться в кол-центр по приему жалоб 20−85−26.