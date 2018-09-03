Майкоп, 3 сентября, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Новый образовательный центр открылся в селе Новая Адыгея — с его возможностями 1 сентября познакомился глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики. Школа №27 на 990 ученических мест построена в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016−2025 годы. На территории школы, с участием гостей, состоялась церемония закладки школьной аллеи.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал в новом образовательном центре

Главе республики продемонстрировали уровень оснащенности новой школы: в учебных кабинетах установлено самое современное лабораторное оборудование, для изучения иностранных языков закуплено мобильное лингафонное оборудование, в школе имеется и базовый набор для занятий робототехникой — их будут проводить преподаватели МГТУ в рамках сотрудничества с университетом. Школьники продемонстрировали Мурату Кумпилову умения в конструировании. В школе предусмотрен и кабинет дистанционного обучения — в рамках взаимодействия с Кавказским центром математического образования.

Мурату Кумпилову продемонстрировали фрагмент онлайн урока с преподавателями Республиканской естественно-математической школы, сотрудничество с которой станет серьезной поддержкой в освоении математических знаний, выявлении талантов и обеспечении доступности образовательных центров такого уровня на всей территории Адыгеи.

В каждом учебном кабинете школы установлены интерактивные программные комплексы, также призванные помочь в учебном процессе. Компьютеры учителей и административных работников включены в единую локальную сеть, которая управляется центральным сервером, что позволяет ускорить обмен информацией между всеми службами школы.

В библиотеке школы создана комфортная зона для занятий проектной деятельностью — здесь же школьники в будущем будут и защищать свои проектные работы. В рекреациях школы обещают устраивать выставки художников Адыгеи: сейчас здесь представлены работы народного художника РФ Теучежа Ката и народного художника РА Феликса Петуваша.

Школа планирует в ближайшее время реализовать проект «Кино». В актовом зале, вместимостью около 600 человек, для этого смонтирована звуковая аппаратура, установлена интерактивная трибуна и большой экран.

Спортивный блок школы составляют два спортзала, тренажерный зал и зал общефизической подготовки. Помимо собственно занятий физкультурой здесь будут проводиться тренировки по различным видам спорта. На территории школы есть даже футбольное поле с естественным покрытием, баскетбольные и волейбольные площадки, а также и другие плоскостные сооружения для занятий физкультурой.

Глава региона также осмотрел современную столовую: одновременно горячее питание здесь смогут получать 330 школьников. Мурат Кумпилов отметил, что необходимо уделить особое внимание качеству и разнообразию школьного меню. Особое внимание глава республики уделил вопросу оснащению школы всем необходимым для обучения детей с ограниченными возможностями. В учебном заведении для этого предусмотрены пандус, лифт и другое специальное оборудование. В зоне конференц-зала установлена беспроводная звукоусиливающая аппаратура для слабослышащих детей. Также новая школа оснащена современным медицинским блоком, где предусмотрены кабинеты стоматолога, педагога-психолога, школьного врача, процедурный и прививочный кабинеты.

«Мы увидели возможности этого учебного заведения. В реализацию данного проекта вложено много сил, и хочется надеяться, что школа станет ведущим образовательным центром не только в Адыгее, но и в России», — отметил Мурат Кумпилов.