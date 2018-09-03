Киев, 3 сентября, 2018, 10:40 — ИА Регнум. В 2018—2019 учебном году украинские школы перейдут на 12-летнюю программу «Новая украинская школа», заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 3 сентября «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

По словам Порошенко, реформа образования на Украине для него стоит «на первом месте». Порошенко также заявил, что проводя образовательные реформы, правительство Украины делает «инвестиции в будущее государства».

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Напомним, «инвестиции в будущее государства» уже привели к тому, что на Украине министерство образования предложило заменить Федора Достоевского и Льва Толстого на Роальда Даля, Харпера Ли и Рея Брэдбери. Помимо этого, уже предложено исключить киноповесть великого украинского режиссера Александра Довженко «Украина в огне» из школьной программы.