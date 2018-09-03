Оренбург, 3 сентября, 2018, 10:36 — ИА Регнум. До выступления президента РФ Владимира Путина по поводу повышения пенсионного возраста большинство людей находились в напряжении от непонимания, зачем это нужно делать. После выступления напряжение в обществе ослабло. Глава государства всё подробно объяснил, чтобы люди разобрались в ситуации, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель атаман Оренбургского городского казачьего общества «Первый Отдел ОКВ» Сергей Слепов.

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После телеобращения президента многие граждане успокоились, негативное отношение снизилось. Повышение пенсионного возраста — это решение вымученное, тяжело дающееся властям, но этот шаг необходим. Надо с этим решением соглашаться, другого выхода нет. Есть ещё вопросы к обсуждению, которые необходимо внести, например, вопрос о непрерывном стаже, он должен учитываться. Один человек проработал 15 лет, а другой 40 лет, а получают они одинаковую пенсию — это несправедливо, трудовой стаж должен учитываться.

«Законопроект еще обсуждается, думаю, что будет внесено ещё много поправок с учетом мнения граждан. Но, например я, готов поработать лишние пять лишь бы мои родители — пенсионеры получили значительную прибавку к пенсии, потому что сейчас у российских пенсионеров очень низкие пенсии, на них очень тяжело прожить. Это самое главное, чтобы пенсионеры получали достойную пенсию», — высказал свое мнение Слепов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»