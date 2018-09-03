Красноярск, 3 сентября, 2018, 10:30 — ИА Регнум. В Красноярском крае скончался 78-летний ветеран труда, который минимум неделю пролежал без необходимой помощи в частном доме престарелых.

.Скриншот со страницы депутата Заксобрания Красноярского края Ильи Зайцева, vk.com В Красноярском крае ветеран труда умер, пролежав неделю без необходимой помощи в частном доме престарелых

О судьбе пенсионера на своей странице в соцсети рассказал депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев. По его словам, ветеран труда, ветеран МВД попал по направлению министерства соцполитики в частный дом престарелых, где содержался за счёт краевого бюджета.

«Слово «содержится» здесь ключевое. В прошлом году у него произошёл инсульт здесь же — в «пансионате». И спасибо врачам ФМБА, которые его спасли, восстановили и на своих ногах отправили в стены «соцучреждения». Но отсутствие не то что врача, даже медсестры здесь привело к тому, что Виктор Николаевич снова слёг. Сегодня я обнаружил его в учреждении, которое заключило контракт на 43 миллиона бюджетных рублей «за оказание услуг стационарного социального обслуживания», изможденным, едва говорящим и с признаками — мягко говоря — отсутствия необходимого ухода. И так он лежит уже минимум неделю, отгоняя судорогами тучи мух, которые на него садятся», — написал парламентарий 30 августа.

Он подчеркнул, что руководства фонда, которое, получая бюджетные миллионы, несло ответственность за жизнь и здоровье ветерана и ещё 90 пожилых людей, на месте не оказалось. В итоге пенсионера увезли в районную больницу по скорой. Его поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Зайцеву удалось выяснить, что мужчине стало плохо ещё неделю назад, он лёг и больше уже не вставал:

«Неделю в тяжёлом состоянии в соцучреждении он находился без медицинского наблюдения и помощи, получая в лучшем случае только лекарства, которые ему прописали врачи».

Депутат считает, что для многих жителей пансионата социальное обслуживание «превращается в вынужденное доживание без права на досрочное освобождение».

Сегодня, 3 сентября, портал Ngs24.ru сообщил, что 1 сентября пенсионер скончался в реанимации. Илья Зайцев написал заявление правоохранителям, по данному факту уже проводится проверка.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в августе в Красноярском крае разгорелся скандал, связанный с деятельностью государственного пансионата для пожилых людей «Ветеран». Старики, содержавшиеся в пансионате, пожаловались на недоедание и на некачественные продукты питания.

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