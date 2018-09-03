Пхеньян, 3 сентября, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Северная Корея готовит военный парад на фоне новых опасений о том, что процесс денуклеаризации будет приостановлен, сообщает Sindonews.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Пхеньян готовится провести ряд крупных мероприятий 9 сентября в 70-ю годовщину основания страны. Программа включает военный парад, возможный визит иностранной делегации и впервые за пять лет крупное хореографическое шоу, известное как «Массовые игры».

Издание отмечает, что парад уже давно служит для КНДР способом продемонстрировать свою военную мощь, а сентябрьское шоу будет происходить на фоне чувствительных переговоров о будущем баллистических и ядерных ракет страны.

Аналитики говорят, что сентябрьский военный марш, вероятно, будет очень похож на тот, что был поставлен 8 февраля. Но до сих пор никто не знает, будут ли на параде представлены межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), которые, как считается, могут достичь американского континента.

По данным коммерческих спутниковых снимков, на репетициях парада МБР не были обнаружены.

«Если МБР или другие ракеты есть, они, скорее всего, останутся скрыты в хранилищах до дня парада», — отметил аналитик Джозеф Бермудес.

Аналитики говорят, что пока нет никаких причин полагать, что этот парад будет соответствовать параду апреля 2017 года, в котором Ким Чен Ын «запустил» несколько новых ракетных систем, усугубляя и так непростые отношения с США и Южной Кореей.

Напомним, в ответ на провозглашение 15 августа 1948 года южнокорейского государства, 9 сентября 1948 года была провозглашена КНДР.