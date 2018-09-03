Москва, 3 сентября, 2018, 11:04 — ИА Регнум. В сети запустили ежегодный Конкурс Русской Интерактивной Литературы (КРИЛ). В нём отбирают лучшие текстовые и компьютерные ролевые игры, приключения, квесты, книги-игры и визуальные новеллы.

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КРИЛ — фестиваль игр одного жанра, без дополнительных ограничений по теме и технической реализации. Он вырос из конкурса RUSCOMP 2002, который являлся российским аналогом IFComp.

«Интерактивная литература — это сплав литературы, в которую можно играть, и игр, которые нужно читать. От литературы жанр взял лёгкость и ёмкость передаваемых текстом образов, а игры предоставили читателю волшебную возможность не просто погрузиться в мир художественного произведения, но и принять в его событиях самое деятельное участие, — рассказывает организатор конкурса Александр Яковлев.

КРИЛ — это как выставка достижений жанра в конце года, чтобы привлечь игроков. Релиз одной книги-игры или парсерной новеллы трудно заметить, но, когда одновременно выходит сразу тридцать или сорок игр, это уже крупное событие. А на следующий год некоторые из этих читателей садятся за клавиатуру и сами становятся авторами».

В конкурсе может принять участие любая игра на русском языке в жанре Interactive Fiction. Они будут распределены по трём номинациям: «Лучшая русскоязычная игра», «Лучший перевод иностранной игры» и «Игры вне конкурса». Последняя номинация — раздел для свободных экспериментов, которые не претендуют на призовые места.

Прислать игру можно до 2 декабря этого года. Оценивать участников конкурса будут путём публичного голосования. Любой желающий может ознакомиться с играми, после чего зарегистрироваться на форуме ifiction.ru и отдать свой голос за фаворита. Голосование за лучшие работы продлится до 8 января, однако если на конкурс пришлют более 40 игр, сроки могут сдвинуться. Подведение итогов состоится до 15 января 2019 года.

Ежегодно в конкурсе в среднем участвуют около 30 игр, однако это не предел. Например, в 2012 году в КРИЛе приняли участие более 60 человек. По условиям конкурса одной игры могут быть сразу несколько авторов, при этом они не обязаны представляться своим настоящим именем — иногда за одним автором значится несколько ников. Как рассказал организатор конкурса, соавтором одной из игр в 2016 году указали Александра С. Пушкина.

Призы для победителей предоставляются на добровольной основе спонсорами конкурса, которыми может стать любой желающий. Призовой фонд КРИЛ делится на денежный, вещественный и дополнительные номинации.

Интерактивная литература — это разновидность компьютерных игр, в которых взаимодействие с игроком осуществляется с помощью текстовой информации. Такие игры рассказывают интерактивную историю и содержат графику и музыку только как элементы оформления или интерфейса для иллюстрации текста. Развитие этого жанра началось с появлением компьютерных игр в 1975 году.