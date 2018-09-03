Москва, 3 сентября, 2018, 10:20 — ИА Регнум. В период с 16 по 31 августа 2018 года цены на автомобили изменили 18 марок, представленных на российском автомобильном рынке. Об этом 3 сентября сообщило агентство «Автостат».

Иван Шилов ИА REGNUM

Цена моделей Solaris и Elantra южнокорейского производителя Hyundai выросла на 3−55 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Все машины Mazda стали дороже на 12−35 тыс. рублей, Subaru — на 19−70 тыс. рублей. Автомобили Mercedes-Benz подорожали на 20−350 тыс. рублей. Стоимость внедорожника Toyota Land Cruiser в зависимости от комплектации увеличилась на 33−65 тыс. рублей.

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых распространённых марок автопарка России. На долю продукции отечественного «АвтоВАЗа» приходится 32% парка. В топ-5 также входят Toyota, Nissan, Hyundai и Kia.