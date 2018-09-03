Тюмень, 3 сентября, 2018, 10:20 — ИА Регнум. В Тюменской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней КОИБ — 17 на 114 участках. По две видеокамеры установят в 377 участковых избирательных комиссиях, а также в помещениях 29 территориальных избиркомов. Всего в регионе образовано 1095 избирательных участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме Тюменской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Если сравнить с выборами президента России в марте 2018 года, то тогда было задействовано, согласно документам регионального избиркома, 117 КОИБ-17 и были установлены 412 видеокамер на участках. Отметим, что ход выборов будет транслироваться в сети интернет.

Напомним, единый день голосования в Тюменской области будет насыщенным. Прежде всего, тюменцам предстоит выбрать губернатора. Вместе с ними главу региона будут выбирать в автономных округах — ХМАО и ЯНАО.

По уточнённым на август 2018 года в Тюменской области — 1 млн 89 тыс. 148 избирателей, в Ханты-Мансийском автономном округе — 1 млн 116 тыс. 99 человек, в Ямало-Ненецком автономном округе — 352 тыс. 459 человек.

В выборах губернатора Тюменской области может принять участие, в итоге, более 2,5 миллиона человек. В регионах «тюменской матрёшки» будут работать 2023 избирательных участков. Из них непосредственно в области образовано 1095 участков, в Югре — 710, на Ямале — 218.

В избиркоме Тюменской области отметили, что выборы главы региона финансируются из областного бюджета. Общая сумма — 565 млн 500 тыс. рублей. Из них 152 млн 500 тыс. рублей выделено Ямалу и 201 млн рублей — Югре.

Также в Тюменской области 9 сентября пройдут более 40 выборов муниципального уровня. Самыми масштабными из них являются выборы депутатов думы города Тюмени.

Что касается досрочного голосования в труднодоступных Уватском и Тобольском районах региона, то оно стартовало в регионе с 28 августа. Здесь наделены избирательным правом 0,21% от общей численности избирателей Тюменской области.