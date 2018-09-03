Санкт-Петербург, 3 сентября, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга выделят субсидии для авиаперевозок из аэропорта «Пулково» в направлении 32 российских городов. Об этом говорится в распоряжении городского комитета по транспорту, опубликованном на сайте Смольного.

Павел Латышов ИА Красная Весна Авиапассажир

Речь идет только о регулярных рейсах для пассажиров экономического класса: билеты для них могут стать дешевле.

Под субсидию подпадают рейсы в Апатиты, Архангельск, Белгород, Брянск, Великие Луки, Владимир, Вологду, Воронеж, Иваново, Ижевск, Йошкар-Олу, Калугу, Киров, Кострому, Курск, Липецк, Мурманск, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Пензу, Пермь, Петрозаводск, Псков, Саранск, Саратов, Соловки, Сыктывкар, Тамбов, Ульяновск, Чебоксары, Череповец и Ярославль.

Самым дальним субсидируемым маршрутом является рейс из Петербурга в Пермь (1490 км), самым коротким — рейс до Пскова (260 км).

Заявления на предоставление субсидии подаются авиакомпаниями. Правомерность ее использования будет проверяться властями города.

Такая господдержка межрегиональных перелетов поможет туристическим и экономическим связям, считают в Петербурге.